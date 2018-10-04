وفد رياضي إسرائيلي بصحبة وزيرة الرياضة في أبو ظبي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء إن ما تسمى ب ـ"وزيرة الثقافة والرياضة" الإسرائيلية ميري ريغيف تنوي زيارة إمارة أبو ظبي الإماراتية نهاية الشهر الجاري بصحبة الوفد الإسرائيلي لرياضة الجودو ضمن البطولة التي تستضيفها الإمارة.

وكشفت قناة كان الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن جهاز الشاباك الإسرائيلي يجري اتصالات مع دولة الإمارات لـ"تسوية القضايا المتعلقة بالأمن لتأمين زيارة الوزيرة ريغيف".

ولفتت القناة إلى أنه من "المتوقع أن تتوجه الوزيرة إلى أبو ظبي برفقة الوفد الإسرائيلي لبطولة جراند سْلام للجودو في حال تمت تسوية القضايا المتعلقة بالأمن".

وأضافت: "لأول مرة سيسمح لأعضاء الوفد الرياضي التنافس وهم يحملون رموز وشعارات "دولة إسرائيل"، وفي حال فاز أحدهم بميدالية ذهبية سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي"، وفق تعبيرها.

كما علق مراسل القناة شمعون آران على الخبر بالقول إن "دولة الإمارات استجابت لطلب الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة لاعبين إسرائيليين".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها الإمارات مشاركات "إسرائيلية" في مجالات رياضية، حيث أثار استقبال وفد رياضي قبل أشهر حالة من الغضب في أوساط المنظمات الداعية إلى مقاطعة "إسرائيل".