مالك قنوات السعودية 24 يشن هجوما شرسا على خاشقجي

شن مالك قنوات "السعودية 24" هجوما عنيفا على الكاتب جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل يومين، بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

الصحفي سلطان نواف الجوفي، في حسابه عبر "تويتر"، قال إن "وسائل الإعلام القطرية والإخوانية والمرتزقة يروجون (ناشط.. إعلامي.. صاحب فكر.. يدعو للحرية)"، في إشارة إلى خاشقجي.

وتابع: "ولكن الحقيقة أنه مجرد جاسوس وخائن للوطن، ولا يتجاوز أنه حثالة، وعميل للأعداء".

ولم يكتف الجوفي بشتم خاشقجي وتخوينه، إذ نشر تغريدة أخرى "عنصرية" ضد الأخير، قال فيها: "يقولون معلقات المدح والإخلاص والوفاء... وبعد حصولهم على الجنسية أول من يشتم ويسب ويعمل ضد الوطن".

تغريدة الجوفي الأخيرة أرفقها مع صورة لخاشقجي، والناشط عمر حسين.