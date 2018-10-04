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حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:58 - 04 أكتوبر 2018
أجواء غائمة .. الطقس أجواء غائمة .. الطقس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

فيما يكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا الى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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