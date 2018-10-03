وحدة الإرباك الليلي تستأنف عملها على الحدود قرب السلك الزائل شرق غزة

بدأت وحدة الإرباك الليلي مساء الأربعاء، فعالياتها على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بهدف إرباك جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب السلك الزائل.

وذكرت مصادر عبرية أن خمسة حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف قطاع غزة مساء اليوم جراء سقوط وسائل حارقة من غزة.

وذكر موقع "0404" المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحرائق اندلعت في أكثر من منطقة، بينها أحراش كيبوتس "كيسوفيم" شرقي القطاع، وأنه جرى السيطرة عليها.

وأفادت مصادر محلية أن المئات من الشبان قَدموا إلى مخيم العودة شرقي خزاعة ورفح، وغزة وجباليا، للمشاركة في فعاليات الوحدة.

وأوضحت أن الفعاليات تشمل إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغانٍ ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج الأمني.

وتهدف الوحدة بحسب القائمين عليها من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم.

وتضاف هذه الوحدة إلى عدة وحدات ظهرت منذ بداية مسيرات العودة وأهمها "وحدة الكوشوك، ووحدة الطائرات والبالونات الحارقة، ووحدة قص السلك، ووحدة المساندة" وغيرها من الوحدات والأساليب المبتكرة في مواجهة جنود الاحتلال.

ومنذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى استشهد أكثر من 205 مواطنًا فيما أصيب نحو 22 ألفًا آخرين؛ جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.