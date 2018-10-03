جندي إسرائيلي: الحكومة تخلت عنا وتركتنا نلق مصيرنا على حدود غزة

نشر جندي إسرائيلي يعمل على الحدود مع قطاع غزة منشورا على الفيسبوك، دعا فيه الجميع لمشاركته ونشره لأكبر عدد ممكن، أدلى به بشهادته لما يواجهه زملائه في "الجيش" خلال مواجهة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة .

وكتب الجندي في المنشور "البوست" الذي نشره بأن ما يواجهه الجنود على الحدود مع قطاع غزة ليس أعمال شغب كما يقولون في وسائل الإعلام، بل يدور الحديث عن حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وتابع الجندي حديثه قائلا بأن الإسرائيليين لا يدركون حقيقة ما يجري على الحدود مع قطاع غزة، حيث أنهم يعيشون حياتهم الاعتيادية بدون أن يعرفوا بأن حربا حقيقا تجري كل يوم على حدود غزة.

وأضاف الجندي قائلا "إننا نواجه في كل ليلة من ليالي الأسبوع وحدات حماس الجديدة والذكية والمعروفة باسم "وحدة الإرباك الليلي"، حيث يقومون بإطلاق مئات القنابل والعبوات المتفجرة والزجاجات الحارقة علينا، ناهيك عن النيران الحية التي يطلقونها من أوساط حشود المتظاهرين والبالونات المتفجرة التي تحدث انفجارات قوية من فوق رؤوسنا، علاوة على الحرائق والدخان المتولد عنها من أمامنا.

وتابع الجندي حديثه قائلا "إنني أسعل بصاق أسود منذ شهور عديدة، بسبب استنشاق دخان مئات الإطارات المحروقة، وأنا على قناعة تامة بأن ذلك سيترتب عليه أضرار صحية على المدى البعيد.

وأضاف: نحن نخاف من الاقتراب من الجدار الحدودي خشية وجود عبوات وقنابل على الأرض، مؤكدا بأن حماس نجحت في تحديد نقاط ضعفنا واستغلتها في ممارسة الضغط علينا.

وأضاف الجندي بأن الحكومة الاسرائيلية قد تخلت عنا وتركنا وحيدين في ميدان المعركة، كما أن وتيرة البالونات المتفجرة قد زادت خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير.

كما نفى الجندي الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام من عدم وجود إصابات في صفوف قوات الجيش في المواجهات اليومية التي تدور على الحدود، مؤكدا بأن هناك العديد من الإصابات في صفوف عناصر الجيش إلا أنها لحسن الحظ ليست إصابات خطيرة.

وختم الجندي كلامه في المنشور بالقول : بأن الوضع الذي يعيشه الجنود على الحدود مع قطاع غزة أسوأ بكثير مما كتبته إلا أنه لا يمكنني الحديث والتفصيل بشكل أكبر من ذلك .