بورصة فلسطين تشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2018

تشارك بورصة فلسطين خلال الأسبوع الجاري 2-7/10/2018 في فعاليات ونشاطات أسبوع المستثمر العالمي، وفق المبادرة التي أطلقتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن أجندة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو ”IOSCO” للعام 2018.

وأكد عويضه في بيان صحفي أصدرته بورصة فلسطين بهذا الخصوص على أهمية هذه المشاركة لدورها في تعزيز قدرة الهيئات الرقابية في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ونشر الوعي والثقافة الاستثمارية وآلياته بالتزامن مع الرسائل التوعوية الهامة التي تتضمنها فعاليات هذا الأسبوع والتي تستهدف مجمل الشرائح المعنية، كما وأكد في الوقت ذاته أن هذا النشاط هو تأكيد على عالمية قطاع الأوراق المالية الفلسطيني بمشاركته في هذه الفعالية على مستوى الهيئات المشرفة على أسواق المال في 82 دولة حول العالم.

بورصة فلسطين تستقبل وفداً طلابياً..

الى ذلك استقبلت بورصة فلسطين في مقرها الرئيسي بمدينة نابلس 100 طالبة من مدرسة الصلاحية الثانوية للبنات – نابلس، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحملة التوعوية المرافقة لمبادرة هيئة سوق رأس المال والمتمثلة بأسبوع المستثمر العالمي، حيث تعرف الطلبة على مكونات القطاع المالي الفلسطيني وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية إضافة الى تلقيهم شرحاً وافياً عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين ومكوناتها وآلية عملها كبوابة للاستثمار الفلسطيني، إضافة الى شرح حول قوانين ومحددات الاستثمار في فلسطين.

وتشارك في ورشة عمل نظمتها الهيئة في جامعة النجاح الوطنية ..

الى ذلك شاركت بورصة فلسطين ضمن ورشة العمل الخاصة بأسبوع المستثمر العالمي والتي نظمتها هيئة سوق رأس المال الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، ومن المقرر أن تكون هناك مشاركة مماثلة في جامعة بيرزيت الخميس 04/10/2018، حيث تركز هذه الورش على دور الهيئة في حماية المستثمرين وتعريف الطلبة بأهمية الاستثمار وتعزيز مفهوم الشمول المالي، كما تتضمن تعريفا ببورصة فلسطين ومكوناتها وآلية عملها وأهم القواعد اللازمة للاستثمار.

وتخصص نافذة على موقعها الإلكتروني لربطها بصفحة الفعالية على موقع الهيئة...

وقامت بورصة فلسطين بتخصيص نافذة على موقعها الإلكتروني تقوم بمجرد الضغط عليها بنقل المتصفح مباشرة الى الصفحة التي خصصتها هيئة سوق رأس المال على موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن تفاصيل وفعاليات أسبوع المستثمر العالمي والتي يتم تحديثها لحظياً بأهم الأحداث والأخبار والرسائل التوعوية.

الى ذلك، تشارك دولة فلسطين من خلال هيئة سوق رأس المال وللمرة الثانية في هذه الحملة الى جانب ما يقارب82 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع وذلك خلال الفترة من 1-7/10/2018 الوقت ذاته وفي كافة الدول المشاركة. وتهدف هذه الحملة الى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي من خلال جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق المالية والجهات الشريكة.

وتعتبر المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال "أيوسكو" أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وتعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب إتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة. مع ضرورة الإشارة الى ان دولة فلسطين تتمتع بالعضوية الكاملة في منظمة "أيوسكو" ومن خلال هيئة سوق رأس المال منذ العام 2014.