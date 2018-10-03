2162 انتهاكًا "إسرائيليًا" في الضفة والقدس خلال أيلول الماضي

رصدت الدائرة الإعلامية لحركة حماس بالضفة الغربية، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2162 انتهاكًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن؛ خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأفادت الدائرة الإعلامية في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، بأن المستوطنين اليهود نفذوا 25 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، بواقع 4077 مستوطنًا.

ونوه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت 49 مقدسيًا عن مدينة القدس المحتلة، ومنعت 247 مواطنًا من السفر من أنحاء الضفة الغربية والقدس.

وأوضح أن مناطق القدس والخليل ورام الله، هي الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع 329، 321، 233 انتهاكًا على التوالي.

وبيّن أن ثلاثة فلسطينيون استشهدوا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال خلال أيلول الماضي في كل من القدس والخليل ورام الله، وأصيب 165 آخرين؛ 44 منهم في الخليل، إلى جانب اعتقال قرابة الـ 350 مواطنًا.

وقال تقرير حماس، إن قوات الاحتلال نفذت في الفترة ذاتها 957 اقتحامًا ومداهمة لأنحاء الضفة الغربية والقدس، بالإضافة لـ 35 حالة هدم وتدمير ممتلكات، فضلًا عن انتهاكات أخرى.

وحول اعتقالات الاحتلال، أشار التقرير إلى أن محافظة القدس نالها النصيب الأعلى من عدد الاعتقالات بواقع 85 اعتقالَا، تلتها الخليل بواقع 68 حالة اعتقال، ورام الله 35 ثم نابلس بـ 32.

واعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيًا من بيت لحم، 23 من قلقيلية، بالإضافة لـ 22 في جنين، و10 في طولكرم، واثنين في كل من أريحا وسلفيت، وحالة اعتقال واحدة في طوباس.

وعمدت قوات الاحتلال، إلى هدم 16 منزلًا، 9 في القدس، و4 في بيت لحم و3 في كل من طوباس والخليل ورام الله.

وسُجل، وفق التقرير، 41 اعتداءً للمستوطنين، تنوعت بين قطع طرق واعتداء بالضرب واعتداء على الأراضي والمحاصيل والممتلكات.