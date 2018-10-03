وفد حماس الموسع يختتم زيارته للقاهرة

أنهى وفد حركة حماس الموسع بقيادة نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي زيارته إلى القاهرة.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الزيارة تخللها عدة جولات من الحوار استمرت على مدار أربعة أيّام مع المخابرات المصرية، اختُتمت بلقاء مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات، حيث امتازت الحوارات بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة، وساد الحوارَ جوٌ من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا.

وأكد الأشقاء المصريون على استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار، وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر ومتابعتها واهتمامها.