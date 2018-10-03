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شهيد و15 إصابة برصاص الاحتلال قرب معبر بيت حانون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:21 - 03 أكتوبر 2018
مواجهات مواجهات
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استشهد فتى وأصيب 15 آخرين مساء اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط واختناقا بالغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى أحمد أبو حبل "15 عاما" جراء تعرضه لإصابة في الرأس من قبل قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج، فيما تعمدت قوات الاحتلال استهداف سيارات الاسعاف التابعة للهلال الأحمر واطلقت صوبها النار والغاز.

 

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