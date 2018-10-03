الاحتلال يعتقل طفلا من بيت أمر شمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلا من بلدة بين أمر، شمال الخليل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المواطن أديب الزعاقيق، واعتقلت نجله الطفل ياسين (13 عاما)، واقتادته الى مركز توقيف "عتصيون"، قبل ان تنقله إلى سجن عوفر.

ولفتت الى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 300 طفل فلسطيني في سجني مجدو وعوفر، في ظروف صعبة وسيئة.

وأضافت ان الاحتلال ينتهج سياسة متعمدة في الاعتداء على القاصرين خلال عمليات الاعتقال كالضرب والتنكيل والإيذاء النفسي، واعتقالهم والتحقيق معهم في ظروف صعبة وسيئة، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية ولقاء الأهل أو المحامين في كثير من الأحيان، كما تتعمد فرض غرامات مالية باهظة وأحكام عالية بحق الغالبية منهم.