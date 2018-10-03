المستوطنون يحرقون مبنى سكنيا في البلدة القديمة من الخليل

احرقت مجموعة من المستوطنين اليوم الأربعاء، مبنى سكنيا في البلدة القديمة من مدينة الخليل .

واكدت مصادر من الوحدة القانونية التابعة للجنة اعمار الخليل، أن الوحدة رصدت اعتداء لقطعان المستوطنين تحرق منزل المواطن عز الدين الشرباتي، الواقع في قنطرة الحمام وسط السوق في البلدة القديمة.

واكد مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، أن المبنى يقع في المنطقة العسكرية المغلقة بالقرب من مستوطنة "ابراهام ابينو" ولا يمكن للجهات الفلسطينية الوصول اليه، ولكن يتم مشاهدة الحريق عن بعد .

واشار الى أن المبنى والمكون من اربع شقق كانت تسكنه عائلة فلسطينية لحمايته من المستوطنين وتم اخلاؤه جبريا، كما منعت قوات الاحتلال لجنة اعمار الخليل من ترميمه وتم الاعتداء على العمال بإلقاء الحجارة عليهم من قبل المستوطنين.