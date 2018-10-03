إتلاف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

أتلف جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، 23 دراجة نارية غير قانونية.

وأكد العميد مهند أبو علي، على استمرار الجهود المتواصلة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة في جنين، نظراً لانعكاساتها السلبية على المجتمع وارتباطها بمعظم الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، عدا عن نواحي اخرى سلبية.

وأضاف ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع وخاصة أولياء الأمور الذين يتحملون جزء كبير من المسؤولية، مؤكدا أن هذه الحملة مستمرة بالشراكة وبالتعاون مع الشرطة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة في المحافظة.

ولاقت الحملة ترحيب واستحسان أهالي المحافظة، وطالبوا الاستمرار بها من حتى القضاء على هذه الظاهرة.