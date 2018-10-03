مستوطنون يستولون على عقار وقطعة أرض جنوب الأقصى

استولت مجموعة من المستوطنين، تحرسها قوة عسكرية من جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء، على عقار فلسطيني (شقتان بمساحة 120 مترا لكل شقة)، وقطعة أرض (مساحتها أكثر من دونم) بالقرب من مسجد العين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان؛ وهو الأقرب الى جدار المسجد الأقصى المبارك الجنوبي.

ووفقًا للوكالة الرسمية، تقطن في العقار أُسرتين من عائلة مسودة بينما تعود ملكية العقار لعائلة فتيحة وأصحابه في الولايات المتحدة.

ولفتت العائلة الى أن المستوطنين اقتحموا العقار وأخرجوا منه النساء والأطفال وشرعوا بالاستيطان فيه.

يذكر أن جمعيات استيطانية ومؤسسات تابعة للاحتلال تنشط في هذه المنطقة لوضع يدها على أكبر عدد ممكن من العقارات الفلسطينية لتحويلها الى بؤر استيطانية في مخطط خطير لتهويد الحي بالكامل.







