الشاباك يزعم: اعتقلنا خليّة لحماس تعمل بتوجيهات من غزة

زعم جهاز "الشاباك"، الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقاله خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية، يُشرف عليها نشطاء في الحركة بغزة.

وبحسب بيان الشاباك، فإن الخلية تشكّلت عام 2015 من قبل نشطاء حماس بغزة، بهدف إنشاء بنية تحتية سرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقًا للبيان، فإنه تم تجنيد طلاب فلسطينيين من العاملين في مجالات الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا لتجهيز متفجرات بهدف استخدامها في الهجمات.

وأشار إلى أنه تم اعتقال عيسى شلالدة وعمر مسعود في العشرينات من عمرهما بعد تجنيدهما عبر "فيسبوك" بهدف تنفيذ الهجمات ونقل الأموال لنشطاء في الحركة، كما أنّهم تلقوا تدريبات عسكرية.

وذكر أنه تم اعتقال حازم حمايل (24 عامًا) من الضفة الذي استخدم حساب فيسبوك وهمي للتواصل مع نشطاء حماس بغزة.

واتهم الشاباك حركة حماس في قطاع غزة بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الضفة والقدس، متوعدًا بإحباط أي محاولات لتنفيذ أي هجمات من حماس.