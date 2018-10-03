حمدونة: لا إضراب في مدارس ومرافق الأونروا غداً ومؤتمر هام الخميس

أكد يوسف حمدونة امين سر اتحاد الموظفين بالأونروا اليوم الأربعاء، ان يوم الغد دوام طبيعي في كافة مرافق الاونروا والمدارس ولا وجود للإضرابات غدا .

وقال ان اتحاد الموظفين سيعقد اجتماع ظهر اليوم للتباحث بشأن الإجراءات القادمة ، على ان يتم عقد مؤتمر صحفي هام غدا الخميس للتعقيب على مماطلة إدارة الاونروا في حل مشكلة الموظفين .

وبين " نحن لا نرغب في الإضرابات كونها تمس بالطلاب والخدمات التي تقدم للاجئين ، ولكننا مجبرين لتنفيذ إضرابات لأيام وساعات لان ما نمر به حالياً خطير للغاية ويمس بقضية اللاجئين كافة وليس بموازنة كما تدعي إدارة الاونروا .

ويشار الى ان اتحاد الموظفين اعلن الاضراب عن العمل في كافة مرافق الاونروا امس الثلاثاء واليوم احتجاجاً على مماطلة الاونروا لإيجاد حلول للموظفين ال1000 الذين اتخذت الاونروا قررا بفصلهم وتغير عقودهم.