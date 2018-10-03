157 مولد يومي في قطاع غزة خلال سبتمبر

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن قطاع غزة، شهدَ خلال شهر سبتمبر الفائت 4725 مولودًا جديدًا، بمعدل 157 مولودًا يومياً.

وأظهرت الإحصائية أن 52% من مواليد سبتمبر ذكورًا، بواقع 2445 مولودًا جديدًا، مقابل 48% إناث بواقع 2280 مولود.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة أنها سجلت خلال سبتمبر الماضي 1697 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 956 مولوداً.

وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 861 مواليد، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 644 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 567مولود جديد.

الوفيات

وحسب إحصائية الأحوال المدنية فإن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 288 حالة وفاة خلال سبتمبر الماضي.

وجاء توزيع الوفيات في محافظات القطاع الخمسة كالتالي:" محافظة غزة 93 تبليغ عن حالة وفاة، ومحافظة خانيونس67 تبليغ عن وفاة، وسجلت محافظة الوسطى 37 تبليغ عن وفيات، ومحافظة الشمال 44 تبليغ عن حالة وفاة، في محافظة رفح 47 حالة وفاة".