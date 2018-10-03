إدارة "مجدو" تتعمد إهمال الوضع الصحي لقاصرين مصابين بالسكري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجن مجدو تواصل اعتقال طفلين قاصرين يعانيان من مرض السكرى و"حمى البحر الأبيض المتوسط، وتتعمد اهمال وضعهما الصحي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير الطفل لؤي عبد عليان (17 عاما) من العيسوية في القدس، والمعتقل منذ 22.4.2018، يعاني من حمى المتوسط منذ سنوات، ما يسبب له اوجاعاً في البطن والصدر والرأس وصعوبة في التنفس، وهو بحاجة الى رعاية صحية خاصة، حيث يؤدي مواصلة اعتقاله الى تفاقم حالته الصحية.

وبينت أن الأسير الطفل حربي نضال الرجبي (16 عاما) من سلواد في القدس، يعاني من مرض السكري منذ سنوات، وتتفاقم حالته الصحية بسبب اعتقاله في سجن مجدو منذ تاريخ 10/7/2018.

وقال القاصر الرجبي، إنه وخلال اعتقاله تعرض للضرب والتنكيل في مركز توقيف المسكوبية، وأشار إلى أنه تعرض للضرب المبرح داخل غرفة التحقيق وهو معصوب العينين.

وذكرت الهيئة أن الطفلين لا زالا موقوفين، ويقبعان في قسم رقم 4 في سجن مجدو الى جانب 47 طفلا قاصرا دون سن 18 عاما.