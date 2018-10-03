لليوم الثاني: الإضراب يشل مرافق الأونروا بغزة

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، الإضراب الشامل في جميع مرافق "أونروا"، الذي دعا له اتحاد موظفي "أونروا"، رفضًا لسياسة الوكالة الأممية، وعدم استجابتها لمطالب الموظفين.

وشمل الإضراب الذي بدأ بالأمس، جميع مرافق الوكالة من تعليم وصحة وخدمات وتوزيع المساعدات وغيره، حيث أعلن الاتحاد أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيشهدان إضرابًا شاملًا في جميع مرافق الوكالة.

وتأتي هذه الخطوات، رداً على إجراءات التقليص التي تتخذها الأونروا، آخرها انهاء "الأونروا" عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.

وتدعي الأونروا، أنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليونًا.

وقبل أيام قال الناطق الرسمي للوكالة سامي مشعشع، إن عجز "أونروا" انخفض ليصبح 68 مليون دولار، مع وجود تعهدات إضافية متوقعة.