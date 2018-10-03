مقتل 7 مجندين مصريين بهجمات في رفح

قتل ما لا يقل عن سبعة مجندين مصريين، الليلة الماضية، في سلسلة هجمات شنّها تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، ضد قوات الجيش في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أكثر من سبعة أشهر على التوالي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إن ثلاثة مجندين قتلوا في تفجير آليةٍ تابعة للجيش قرب كمين أبو زراع جنوب مدينة رفح، بالإضافة إلى مقتل مجند رابع برصاص قناص، قرب كمين المهدية جنوب المدينة أيضاً.

وأضافت المصادر ذاتها أن قتلى التفجير وصلوا إلى المستشفى أشلاءً، نتيجة تعرض آليتهم لانفجارٍ شديد، ومن مسافة قريبة، فيما وصلت في وقت لاحق جثة أحد المجندين جرّاء إصابته بطلق ناري في الرأس.

وترفع الحصيلة الأخيرة عدد القتلى إلى أكثر من سبعة مجندين، بعد مقتل عدد من العسكريين المصريين، ظهر الثلاثاء، في تفجير آلية عسكرية تابعة للجيش المصري بمنطقة أبو فريح جنوب مدينة رفح، أدى أيضاً إلى وقوع عدد من الإصابات.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إن ناقلة جند تابعة للجيش المصري تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة أثناء سيرها في إحدى قرى جنوب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع أفراد طاقمها.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من انتشال جثث القتلى والمصابين بصعوبة بالغة، نتيجة اشتعال النيران في الناقلة بعد التفجير.

بدورها، أفادت مصادر قبلية، أن تفجير الآلية العسكرية التابعة للجيش جاء خلال تصدي مجموعات عسكرية يعتقد بانتمائها لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، لحملات الجيش المصري على مناطق جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد.

يشار إلى أن الجيش المصري بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وهي لا تزال مستمرة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين المصريين، عدا عن هدم وتجريف عشرات المنازل والمزارع في مدن محافظة شمال سيناء.