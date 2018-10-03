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طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في كافة المناطق

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:06 - 03 أكتوبر 2018
الطقس الطقس
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يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحراره في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية من خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية  دافئة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/04: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ،  ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً  الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف  على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/10/06: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ،و يطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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