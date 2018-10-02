"دليل الطوارئ".. ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك؟

أصبحت الهواتف الذكية بمثابة المستودع العملاق الذي يخزن فيه المستخدمون بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، مما يجعل ضياعها أو سرقتها بالنسبة لهم، أشبه بنهاية العالم.

ويقترح موقع Wired التقني، مجموعة من الخطوات البسيطة، التي يتوجب على المستخدمين اتباعها في حال ضياع هواتفهم، وذلك لحماية البيانات المخزنة عليها، بالإضافة إلى نصائح لحماية المعلومات المسجلة على أجهزتهم في حال فقدانها:

تفعيل ميزة تتبع موقع الهاتف

سواء كنت من مستخدمي آيفون أو الهواتف العاملة بنظام التشغيل آندرويد، فإن هذه الأجهزة تدمج ميزة تمكنك من تتبعها، عند فقدانها.

ويطلق على هذه الأداة في هواتف أندرويد Find My Device، ويمكن تفعيلها من قائمة Security & Location في الإعدادات Settings.

وفي الهواتف العاملة بنظام التشغيل iOS، يطلق على الخاصية Find My iPhone، وتستطيع الوصول إليها من قائمة الإعدادات، وتتطلب كتابة اسمك وجهازك، ليتم تفعيلها.

وتستطيع تتبع آخر موقع مسجل لهاتفك الأندرويد عبر الإنترنت وذلك من خلال حسابك على غوغل، أو بوابة iCloud بالنسبة لهواتف أبل.

حماية شاشة القفل

تمثل شاشة القفل، الحاجز الفاصل بين إشعارات التطبيقات العديدة التي قمت بالتسجيل فيها، والشخص الذي قد يحصل على جهازك، الأمر الذي يوجب على المستخدم حماية نقطة الضعف هذه.

وتتوفر خيارات كثيرة لحماية شاشة القفل مثل كلمة السر أو بصمة الإصبع أو الوجه، وجميعها متوفرة تحت Security & Location بالنسبة لهواتف أندرويد، بينما تندرج تحت Face ID & Passcode أو Touch ID & Passcode في إعدادات نظام iOS.

نسخة احتياطية للبيانات

من الضروري الاستعداد لاحتمال ضياع الهاتف أو تعرضه لضرر ما، بعمل نسخة احتياطية للبيانات المخزنة عليه.

ويمكن القيام بذلك عبر تفعيل نظام النسخ الاحتياطي، ففي هواتف آندرويد، توجه إلى "إعدادات"، وانقر "نظام" System، ومن ثم متقدم Advanced، وبعدها عمل نسخة احتياطية Backup.

وبالنسبة لهواتف iOS، انقر على إعدادات، واختر اسمك، وبعدها جهازك، ومن ثم iCloud Backup.

تدابير وقائية أخرى

قد يفيد في بعض الأحيان ترك رسالة على شاشة قفل الهاتف تتضمن رقم هاتف بديل أو عنوان بريد إلكتروني، حيث يمكن أن يتصل من يجد الهاتف بمالكه.

ولعمل ذلك، ينبغي الدخول إلى قائمة الإعدادات في هواتف آندرويد، واختيار Security & Location، والنقر على أيقونة الترس مقابل شاشة القفل، ومن ثم "رسالة شاشة القفل".

وإن كنت تستخدم مصادقة ثنائية للدخول إلى حساباتك، فبمقدورك استخدام تطبيق على هاتفك أو "كود" يتم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة، لضمان أمن هويتك.

الاتصال بالشرطة ومزوّد الخدمة

ستكون مكالمة مزوّد خدمة الاتصال عند سرقة هاتفك فكرة صائبة، وذلك لأن الشركة قادرة على ضمان عدم استعمال جهازك وإجراء المكالمات منه، وحتى قفل بطاقة الاتصالات.

وينصح أيضا بإبلاغ الشرطة عن فقدان الهاتف وذلك تحسبا لأي استخدامات مشبوهة قد يقوم بها الشخص السارق للجهاز، أو من يجده.

تحقق من حساباتك

حتى وإن كنت تعتقد أن هاتفك يتمتع بحماية جيدة، فمن المفيد التحقق من تطبيقاتك وحساباتك على كمبيوتر أو هاتف آخر، لضمان عدم وصول شخص غير مخوّل له بذلك إليها.

وترسل معظم التطبيقات وخصوصا تلك التي تتضمن معلومات حساسة، تحذيرات للمستخدمين، بوجود محاولات غير مصرح لها للوصول إلى البيانات.

ويعد تغيير كلمة المرور الخاصة بالتطبيقات والهاتف، إجراء روتينيا ينصح كل مستخدم بتطبيقه بين الحين والآخر، وذلك لإبطال استيلاء شخص ما على إذن دخول، يتيح له الوصول إلى التطبيقات والبيانات المسجلة فيها.