الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية يهنئ الجهاد بانعقاد مؤتمره العام

هنأت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، حركة الجهاد الاسلامي، بمناسبة اختتام أعمال مؤتمرها العام، و انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة، خلفاً للدكتور رمضان شلح، الذي أدى دوراً ريادياً في قيادة الحركة، لما فيه خير، مقتدياً بالمؤسس الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي.

و قال الأمين العام للأمانة، قاسم صالح في رسالة موجهة للحركة: "لقد كان لحركتكم و ما زال تضحيات خالدة، و تقديم للشهداء في عمليات تاريخية ضد العدو الأول، الكيان الصهيوني الغاصب، و تمسكها بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير كل فلسطين، و مشاركتها في فعاليات مسيرات العودة على أرض فلسطين الحبيبة".

و أشاد بدور الحركة الفعال في عمل المؤتمر و تقديم الدعم المستمر لأعماله و السعي للحفاظ على ديمومته، معبراً عن أمله في تعزيز هذا الدور بكل مستوياته.