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الكاتب "خاشقجي" يختفي بقنصلية السعودية بإسطنبول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:16 - 02 أكتوبر 2018
جمال خاشقجي جمال خاشقجي
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أفادت وسائل اعلام دولية بأن الشرطة التركية تحقق في اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال حساب "معتقلي الرأي" إن خاشقجي قد يكون تعرض لعملية اختطاف نفذتها السلطات السعودية "في محاولة لإسكات صوته".

كما أفاد الحساب أن قنصلية السعودية بإسطنبول نفت أن يكون خاشقجي قد قدم إليها للقيام بأي إجراءات إدارية أو قنصلية.

وحمّل الحساب القنصلية والسلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة خاشقجي، واصفا ما تقوم به السلطات مع أصحاب الرأي والفكر السعوديين بـ"الأساليب البوليسية".

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