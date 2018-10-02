مساعدات عسكرية أمريكية لــ "اسرائيل" بقيمة 38 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم، بتقديم مساعدات عسكرية للاحتلال الصهيوني بقيمة 38 مليار دولار، على مدى 10 سنوات قادمة، قد دخلت حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016، حيث يقضي الاتفاق بتقديم مساعدة مالية لإسرائيل قيمتها 38 مليار دولار، على مدى 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، التي أشادت بالاتفاق الذي يقضي بتقديم مساعدة مالية لإسرائيل قيمتها 38 مليار دولار، على مدى 10 سنوات، مؤكدة أن ترامب سيواصل الالتزام بالاتفاق، وسيستمر في تقديم المساعدات لدولة الاحتلال الإسرائيلي.