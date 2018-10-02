مهجة القدس: الأسير بسام ذياب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد بسام نبيل سعيد ذياب (35 عاماً) من بلدة كفر راعي قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري ستة أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/03/2018م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه ضده أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر بسام ذياب ولد بتاريخ 09/09/1983م، وهو متزوج، ولديه طفلة واحدة، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية نشاطاته وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر بسام ذياب وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.