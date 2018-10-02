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الحزب السوري القومي يهنئ الجهاد بانتخاب النخالة أميناً عاماً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:35 - 02 أكتوبر 2018
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
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هنأ الحزب السوري القومي الاجتماعي حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بمناسبة اختتام أعمال مؤتمرها العام، و انتخاب الاستاذ، زياد النخالة أميناً عاماً خلفاً للدكتور رمضان شلح، الذي أدى دوراً ريادياً في قيادة الحركة، لما فيه خير الأمة مقتدياً بالمؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، صاحب المدرسة النضالية المقاومة.

و قال الحزب في رسالته للحركة: "لقد كان لحركتكم و ما زال تضحيات خالدة، و تقديم الشهداء في عمليات تاريخية ضد العدو الأول، الكيان الصهيوني الغاصب، و تمسكها بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير كامل فلسطين، و مشاركتها في مسيرات العودة على أرض فلسطين الحبيبة".

و أكد الحزب بأنه يتطلع لاستمرار العلاقات المميزة مع الحركة في سبيل نهضة الأمة و مقاومتها حتى تحرير فلسطين و الجولان.

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