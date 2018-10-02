الاحتلال مازال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المضرب خضر عدنان

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الصهيوني مازالت تواصل منع المحامين من زيارة الأسير المجاهد الشيخ خضر عدنان محمد موسى بحجج وذرائع واهية، والذي ما زال يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم (31) على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأضافت مؤسسة مهجة القدس أن سلطات الاحتلال تتذرع بسوء الوضع الصحي للشيخ خضر، ولهذا ترفض السماح للمحامين بزيارته، وكان الأولى بها نقله للمشفى إن كان وضعه الصحي متدهوراً.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية ورفضاً للاعتقال التعسفي