لقاء تعاون مشترك بين قياديات العمل النسوي في القدس

بمبادرة نوعية دعت اليها السيدة ريما دويك مسؤولة اللجنة النسوية في ملتقى أهالي القدس، إلى عقد لقاء تعاون مشترك في فندق الدار في القدس بين نخبة من سيدات وممثلات عدد من المؤسسات المقدسية : قرية المعلمات وملتقى سيدات القدس وشباب من اجل القدس وجمعية الرعاية الصحية والايتام وجمعية تنظيم الاسرة .

ونوقش في اللقاء اقتراح تشكيل ائتلاف للعمل النسوي للمؤسسات باشراف اللجنة النسائية في ملتقى اهالي القدس من اجل التعاون فيما بينهم للنهوض بما فيه خير وصلاح للمجتمع المقدسي اضافة الى تعزيز التعاون المتبادل فيما بينهم والتكاتف ورص الصفوف لبناء جدار منيع لحماية المجتمع من التفكك والتحلل والضياع .

وناقش المجتمعون نشاطات المجتمع النسوي الميدانية واحتياجات الواقع المقدسي، والعمل على تطوير اساليب الخطاب للخروج عن النمطية المتبعة ، وضرورة مواكبة التغييرات الحاصلة على عمل المدارس ودور الايتام وكيفية تطوير التعاون والتواصل في مختلف المراحل بين المجتمع وبين العاملات فيه ، ويسعى ملتقى اهالي القدس لتوسيع قاعدة المشاركة والتعاون لتضم مختلف الشرائح والمؤسسات العاملة والفاعلة في كل المناطق والاحياء في القدس .

وقد حضر اللقاء من اعضاء الهيئة التأسيسية لملتقى أهالي القدس كل من السادة رئيس الملتقى خالد صباح والمسؤول الاعلامي محمد ابو سنينة والصحفي احمد جلاجل .







