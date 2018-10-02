حركة التوحيد الإسلامي في لبنان تهنئ الجهاد الإسلامي بانتخاباتها الداخلية

هنأ الأمين العام الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي - لبنان الشيخ بلال سعيد شعبان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بانتخاباتها الداخلية، مشيداً بالعلاقات المميزة بين الحركتين.

وشدد الشيخ سعيد في بيان صحفي على عمق العلاقة بين حركتي الجهاد والتوحيد، مشيراً إلى أن "العلاقة علاقة أخوة وجهاد، فأهدافنا واحدة وقضايانا مشتركة وكما كان المؤسسين الراحلين لحركتينا".

وأوضح "أن حركة الجهاد الإسلامي حركة عريقة من حركات النضال الفلسطيني ويقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات أهمها بناء جسر العلاقة بين فصائل المقاومة وحشد طاقات أمتنا ووصل ما انقطع والعمل على بناء مشروع جهادي واحد يؤسس لمعركة التحرير المنتظرة".

وأكد الشيخ سعيد أن على مصيرية المرحلة والتحديات الراهنة المتمثلة بالاحتلال الاحتلال والأمريكي، قائلاً "نمر في مرحلة مصيرية يريد من خلالها رئيس إدارة الشر الأمريكي ومعه الكثير من الخدم من حكومات وأنظمة الدول العربية تصفية قضيتنا المركزية عبر تمرير صفقة القرن وهي أكبر عملية سلب عرفها التاريخ ومسؤوليتنا أن نحبط ذلك بوحدتنا ووعينا وجهادنا".

ولفت إلى أنًّ العلاقة ستستمر وستتعزز متجاوزة كل الفواصل المصطنعة بين شرائح أمتنا لنعود جسدا واحدا.