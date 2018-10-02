أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "مساء الثلاثاء، إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة من كشف (9/27)، والحافلة السابعة والثامنة (حتى الرقم 70).

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

وفتحت السلطات المصرية المعبر 123 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 147، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.