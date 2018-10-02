ليبرمان: لدينا معلومات أخرى عن مصانع الصواريخ الايرانية

ادعى وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن لدى إسرائيل معلومات أخرى عن مصانع الصواريخ الايرانية وتلك التابعة لحزب الله في لبنان، على حد زعمه.

وقال ليبرمان في حديث للإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ستكشف عن هذه المعلومات لاحقا.

في سياق آخر، قال وزير الحرب الإسرائيلي "إن سياسته تجاه المواجهات التي يشهدها حدود قطاع غزة حازمة"، مشيرا الى أنَّ "عدد المصابين الفلسطينيين الذين يصابون في تلك المواجهات".

ورد ليبرمان على الانتقادات التي وجهها إليه وزير التربية والتعليم نتفالي بينت، قائلا: "انه لا يولي بينت اية أهمية".

وأضاف أن الأخير يدعو مع عضو حزبه بتسالئيل سموترتيش الى إقامة دولة ثنائية القومية من خلال مطالبتهما بفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة ومنح سكانها الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية.

وكرر ليبرمان اقتراحه ان تشمل اية تسوية سياسية محتملة تبادل أراض.