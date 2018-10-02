وفاة مواطن برصاص الأجهزة الأمنية خلال مهمة جنوب الخليل

اعلن الاطباء في المستشفى الاهلي اليوم الثلاثاء، عن وفاة المصاب سامي سليم محمد مغنم (39 عاما) من سكان يطا والذي اُدخل الى المستشفى بتاريخ 29/09/2018 بحالة حرجة اثر اصابته اثناء مهمة للأجهزة الامنية في مدينة يطا جنوب الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان المهمة استهدفت القبض على مطلوبين خطيرين مشتبه بارتكابهم عددا من جرائم السطو المسلح وتجارة وزراعة وترويج المخدرات وتمكنت الاجهزة من القبض على المشتبه به الرئيسي بجرائم السطو.

واضاف ارزيقات ان النيابة العامة قررت احالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح والوقوف على اسباب الوفاة واستكمال مجريات التحقيق.