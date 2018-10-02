الحساينة: البدء بتنفيذ مشروع إعادة اعمار 4 عمارات سكنية في منطقة حي الندى شمال القطاع

أعلن معالي وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة اعمار 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية المقدمة للسلطة الفلسطينية.

وشكر الوزير الحساينة باسم فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الحكومة الإيطالية على هذه المنحة دعما ومساندة لشعبنا الفلسطيني.

وقد استقبل الوزير الحساينة في مكتبه مديرة التعاون الإيطالي في القنصلية الإيطالية في القدس كريستينا ناتولي وجرى الحديث في تطورات العمل في مشاريع المنحة الإيطالية التي تشمل إعادة اعمار 4 مباني سكانية مهدمة كليا في منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع، ومشروع إعادة ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة الندى، ومشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة حي الندي.