وفاة مواطن أصيب في مهمة للقبض على مطلوبين في يطا قبل أيام

أعلن الأطباء في المستشفى الاهلي بالخليل، اليوم الثلاثاء، عن وفاة المصاب سامي سليم محمد مغنم (39 عاما) من سكان يطا والذي ادخل الى المشفى بتاريخ 29/09/2018 بحالة حرجة اثر إصابته اثناء مهمة للأجهزة الأمنية في مدينة يطا جنوب الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المهمة استهدفت القبض على مطلوبين خطيرين مشتبه بارتكابهم عددا من جرائم السطو المسلح، وتجارة وزراعة وترويج المخدرات، وتمكنت الأجهزة من القبض على المشتبه به الرئيسي بجرائم السطو.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح، والوقوف على أسباب الوفاة واستكمال مجريات التحقيق.