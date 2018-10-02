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. الكونغرس اليهودي يقدم احتجاجا لريال مدريد بسبب عهد

  • فلسطين اليوم
  • 13:34 - 02 أكتوبر 2018
عهد التميمي ‫(42467844)‬ ‫‬ عهد التميمي ‫(42467844)‬ ‫‬
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. الكونغرس اليهودي يقدم احتجاجا لريال مدريد بسبب عهد
 أرسل ما يسمي بمدير عام الكونغرس اليهودي العالمي  روبرت زينبرغ رسالة  للسيد لورنتيانو برس رئيس نادي كرة القدس الاسباني ريال مدريد  ولمدير عام الفريق انجلي سنتشز اعرب لهما عن قلقه الكبير من دعوة التاة عهد التميمي التي تؤيد العنف ضد اسرائيل كان يجب عدم استقبالها في النادي
وقال روبرت " لا مكان لكراهية الاجانب وتشجيع العنف ولا للتطرف ايضا لمؤيدي ريالمديرد من اليهود والاسرائيلين 
عهد التميمي لديها ايديولوجية الكراهية ضد اسرائيل 
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