الأونروا توضح سبب سحب موظفيها من غزة وتطالب بالحماية..

قررت وكالة الغوث الدولية أمس سحب مؤقت لعددا من موظفيها الدوليين من غزة على ضوء تكرار لحوادث مقلقة وذات طابع امني لعامليها فى القطاع.

وقال سامي مشعشع مدير الاتصال والإعلام، الناطق الرسمي باسمها ان مدير عمليات الأونروا في غزة وآخرين من موظفينا الدوليين سيبقون على رأس عملهم وعمليات الاونروا في غزة ستستمر دونما انقطاع.

وبين خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه صبيحة "امس" تعرض عدد من عاملينا لمضايقات ومنعوا من القيام بمهامهم من قبل افراد احتجوا على الإجراءات التي اتخذت مؤخرا كتداعيات ونتيجة للوضع المالي الصعب للأونروا وتداعيات ذلك بالتحديد على انشطة وبرامج الخدمات الطارئة

واكد مشعشع ان هذه التصرفات تأتي بعد أسابيع من الاحتجاجات، وحوادث تكررت أكثر من مرة مستهدفة عاملين دوليين ومحليين بالرغم من الجهود الجادة والتي بذلتها الاونروا لحث السلطات التدخل وضمان توفير الحماية المطلوبة لعاملينا.

وطالبت الاونروا السلطات المحلية في غزة الاستجابة لمطالبتها المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعاملينا ومنشآتنا ، معتبراً ان عدم توفر الحماية والأمان الفاعل يؤثر على خدماتنا الحيوية لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في قطاع غزة.

ويشار الى ان الاونروا قررت فصل 1000 موظف من العاملين على بند الطوارئ ، وسط مماطلة من إيجاد حل لقضيتهم بالرغم من نقص المديونية التي كانت تتحدث عنها الاونروا ، واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات والتي وصلت لإضراب مفتوح عن العمل ليومين ، والتهديد بالإضراب المفتوح.