يديعوت: سكان مغلف غزة يخشون اندلاع الحرب في أي لحظة

كشف تقرير أعدته صحيفة "يديعوت أحرنوت" حول شعور سكان مغلف غزة حيال الوضع الراهن بين "إسرائيل" وقطاع غزة والذي يسوده التوتر طوال الوقت، عن خشيتهم الدائمة من اندلاع حرب في أي لحظة.

ووفقاً لـ"يديعوت" فالتوتر يسود كل منطقة مغلف غزة بسبب فشل جهود التسوية بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فحالة التوتر أيضاً تسود مواقف وزارء المجلس الأمني المصغر الكابنت فمسيرات العودات والمظاهرات علي الحدود في ازدياد وإطلاق الباونات الحارقة في ازدياد وسكان مغلف غزة بدأوا الاستعداد لمواجهة جددة مع قطاع غزة.

وتابع التقرير، أن سكرتير كيبوتس بئيري شرقي مخيم البريج ينيف هرجي قال صباح اليوم أن المواجهة بين جيش الاحتلال ي وحماس ممكن أن تندلع في كل لحظة فبالأمس وقعت انفجارات كثيرة وأبناء الكيبوتس سألوني ما يحدث الآن ؟ قلت لهم لا علم لي.

ويقول هاجي: البالونات الحارقة تسقط وسط الكيبوتس خلال ساعات النهار والليل وتحمل البالونات أوجه ضاحكة لكي يمسها الأبناء فهذا أمر خطير جداً فلا توجد حلول وأنا أتوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتحمل المسؤولية ويقول لنا سأحل المشكلة ولكنه لا يفعل ذلك.

اما عضو الكنيست حايم يلين رئيس مجلس اشكول سابقا يقول " لا يمكن ان تكون حماس هي من تملي وتفرض علينا متي ننزل للملاجئ ومتي نخرج منها فربما نحن رهائن للمصالحة بين ابو مازن وحماس.

وتابع: يبدو ن اسرائيل لن تحدد موعد الحرب بل حماس هي من ستحدد فللأسف لدى وزارة الحرب 75 مليار شيكل وجيش نفتخر به ولكنه جيش يخاف من المواجهة مع غزة فالسبب ليس قوة الجيش بل لعدم وجود سياسة لدي الحكومة تقول لنا الي اين نحن ذاهبون.

أما العميد ايتان دنكوت منسق شؤون المناطق سابقا يقول " الآن الفصائل تحاول اطلاق بالونات حارقة بعيدة المدى ليصلوا في نهاية المدى لمسافات تشبه مسافات اطلاق الصواريخ من غزة نحو اسرائيل فحماس توسع دائرة عملها ضد إسرائيل فهي توسع ايضا دائرة التهديدات ضدنا. حسب زعمه



