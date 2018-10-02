اليوم: مهرجان تراثي لعشائر وقبائل النقب على أرض مخيم العودة شرق البريج

تنظم لجنة اللاجئين في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عصر اليوم الثلاثاء ، يوماً تراثياً بدوياً لقبائل وعشائر البادية والنقب، على أرض مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة اللاجئين في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار د. عصام عدوان أن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 من آذار/مارس الماضي.

وأضاف عدوان بأن هذه الفعالية تهدف للتأكيد على حق عودة اللاجئين؛ حيث طردت هذه القبائل والعشائر من ديارها في النقب قبل 70 عاماً ولا زال يتمسك أهلها بحقهم في العودة إلى أراضيهم، ومتمسكين بتراثهم البدوي الأصيل.

هذا وسيتضمن المهرجان التراثي سلسلة من الفعاليات التي لها ارتباط خاص بالطابع البدوي، مثل أغاني التراث البدوية (الدحية)، والشعر البدوي، وفقرة لسباق الخيول والجمال، وأحاديث لكبار السن عن النكبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة وفرت عدد من الحافلات لنقل المشاركين في المهرجان إلى أرض المخيم، وستتحرك الباصات من أمام دواوين العشائر في المحافظة الوسطى بقطاع غزة من بعد صلاة العصر مباشرة.