لجنة دعم الصحفيين:64 انتهاكاً "إسرائيلياً" خلال أيلول المنصرم

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وسَعَت من عدوانها المستمر على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لاسيما الصحفيين الذين يقومون بتغطية مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وقد رصدت لجنة دعم الصحفيين ما مجموعه ( 75 ) من الانتهاكات ضد الصحافيين والحريات الاعلامية في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وجهات فلسطينية داخلية خلال شهر أيلول/ سبتمبر2018.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت اللجنة خلال تقريرها الشهري، أن شهر أيلول/سبتمبر 2018 شهد (67) من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفاً الصحفيين لإخفاء عنجهيته وتوحشه تجاه المتظاهرين ولكي يقتل الصوت والصورة التي يقدمونها حية الى العالم.

وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف وأصاب اكثر من (36) صحفياً خلال الشهر المنصرم، بينهم 26 إصابة للصحفيين خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

فيما اعتقلت واحتجزت واستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة(6) من الصحفيين حيث اعتقلت الصحافية منال الجعبري، والكاتبة اسراء لافي، فيما استدعت الصحافية ديالا جويحان والناشط الإعلامي فادي مطور، كما احتجزت الصحافيين عمر العمور، وعماد جبرين، وأصدرت قراراً بإبعاد (1) الناشط فادي مطور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال مددت وثبتت حكم لـ(6) من الصحفيين وهم تمديد اعتقال الصحفي علي دار علي وأصدرت حكماً عليه مرة اخرى، والذي تم الافراج عنه خلال ذات الشهر، كما مددت اعتقال الكاتبة لمى خاطر، واسراء لافي، وتجديد الاعتقال الإداري للصحفي أسامة شاهين للمرة الثانية، فيما ثبتت حكم بحق الصحفي محمد منى .

إلى ذلك وثق التقرير، (4) حالات منع من التغطية لمجموعة من الصحفيين، صادرت خلالها عدد(1) وهي البطاقة الصحافية لديالا جويحان .

في حين اقتحمت قوات الاحتلال منازل(2) من الصحفيين وسط اعمال دهم وتفتيش، وفرض(2) من الغرامة المالية قبل أن تفرج عن الصحفيين المعتقلين علي دار علي، وطالبة الاعلام علا مرشود.

وأشارت اللجنة الى انه تم تسجيل (1) حالة مضايقة داخل السجون من خلال حملة تنقلات من معتقل لآخر دون توفر ادنى خدمات صحية وغيرها للصحافيين ما تسبب الامراض وانتشارها بين صفوف المعتقلين

و بسبب منشورات الصحافيين والنشطاء على الفيس بوك تعمدت إدارة الفيس بوك، بالتآمر مع الاحتلال على حذف واغلاق (8) من صفحات التواصل الاجتماعي لعدد من الصحفيين.

انتهاكات فلسطينية(8)

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجلت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها عدد(8) من الانتهاكات توزعت كالآتي: استدعاء 3 صحفيين من قبل الأجهزة الامنية، وتأجيل محاكمة من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة لعدد 2 من الصحفيين ، واحتجاز(1)، ومصادرة معدات وهواتف خليفة عدد(2).

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال خلال شهر أيلول/سبتمبر2018

3-9-2018: قوات الاحتلال تمنع الطواقم الصحافة من الوصول الى موقع استشهاد الشاب وائل الجعبري في مدينة الخليل.

4-9-2018: إصابة عدد من الصحفيين بالاختناق خلال قمع وقفة قرب معتقل عوفر" الاسرائيلي غرب رام الله‎، تضامنا مع الصحفي "علي دار علي"، المعتقل في سجون الاحتلال ومنعتهم من التغطية.

4-9-2018: الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين، حتى الثاني عشر من سبتمبر الحالي.

4-9-2018: إصابة أربعة صحفيين وهم علاء الريماوي مدير فضائية القدس والذي كان معتقلا في سجون الاحتلال وافرج عنه الشهر الماضي، وعباس المومني مصور وكالة الأنباء الفرنسية ، وعصام الريماوي مصور وكالة الأناضول ، وجوسيف دييك مراسل الوكالة الفرنسية ويحمل الجنسية -البريطانية، برصاص قوات الاحتلال الاسفنجي بالاطراف السفلية، خلال تغطيتهم لمسيرة في جبل الريسان غرب رام الله بالضفة المحتلة والتي منعتهم من التغطية.

6-9-2018: اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي بسام أبو شارب وسط دهم وتفتيش بحثنا عن احد أبنائه الذي لم يتواجد في المنزل.

6-9-2018: مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي اعتقال الكاتبة الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية للمرة التاسعة، حتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

7/9/2018: إصابة محمود شطا، 25 عاماً، من سكان مدينة رفح، بعيار ناري في الفخذ اليسرى، خلال تغطيته في مخيم العودة شرق مدينة رفح وهو مراسل في “شبكة رواد الحقيقة الإعلامية”،

7-9-2018: إصابة نشأت نسيم خليل نعيم، 20 عاماً، من سكان بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعيار ناري أستقر في الذراع اليسرى، خلال تغطيته في مخيم العودة شرق مدينة رفح وهو مراسل في “شبكة برق غزة الإخبارية”

10-9-2018: اصابة، المصوّر في وكالة "المنارة" للانتاج التلفزيوني عطية ناصر حجازي28 عاما، برصاصة حيّة اطلقها جنود الاحتلال، أصابته شظاياها في ركبته اليمنى وفخذه، أثناء تغطيته مسيرات العودة الكبرى بالقرب من موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة .

10-9-2018: إصابة الصحفي حسين جمال منصور، 26 عاما من سكان مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، وهو مصور صحفي لدي وكالة شمس نيوز والجارديان البريطانية، أصيب بقنبلة غاز في الرأس.

13-9-2018: محكمة الاحتلال في عوفر تحاكم الأسير الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين .

13-9-2018: محكمة الاحتلال تفرض غرامة مالية على الصحفي علي دار علي قدرها ٢٧٠٠شيقل قبل أن تفرج عنه.

14-9-2018: اصابة الصحفي اسماعيل الغول مراسل صحيفة الرسالة برصاص الاحتلال خلال تغطيته مسيرة العودة شرق غزة.

14-9-2018:اصابة المصور بلال العبادسة بطلق ناري في القدم من قبل قوات الاحتلال الاسرئيلي شرق خانيونس في مسيرة العودة الكبرى .

14-9-2018: اصابة المصور الصحفي نضال اشتية مصور الوكالة الصينية بعيار معدني في الصدر أثناء تغطيته للمواجهات المندلعة في بلدة كفرقدوم قضاء قلقيلية بالضفة المحتلة.

15-9-2018: احتجزت قوات الاحتلال الصحفيين عمر العمور، وعماد جبرين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بهم.

16-9-2018: إصابة الصحفي مازن سليمان قديح 25 عاما، بشظية عيار ناري خلال تغطية تظاهرة سلمية شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، وهو مراسل إذاعة الرباط، ومراسل ومصور في شبكة نور الإخبارية، وأصيب بشظايا في كف يده اليسرى.

18-9-2018: اصابة المصور ثائر خالد فهمي أبو رياش، 24 عاماً، وهو مصور في الصحيفة التركية، وأصيب بقنبلة غاز في الرأس؛ خلال التغطية في المواجهات المندلعة علي حاجز معبر ايرز شمال قطاع غزة.

18-9-2018: إصابة محمد خليل بدر، 22 عاماً، وهو صحفي في المركز الفلسطيني للإعلام، وأصيب بقنبلة غاز في الركبة اليمنى.

18-9-2018: إصابة محمد عاطف العرابيد، 23 عاماً، وهو مصور لدى وكالة إعلام الشمال، وشبكة أخبار فلسطين، وأصيب بقنبلة غاز في الوجه.

18-9-2018: الاحتلال يستدعي الصحفية ديالا جويحان، للتحقيق معها بمركز تحقيق وتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، بعد احتجاز بطاقتها الشخصية، ومنعها من ممارسة مهامها، موجهة لها تهمة "الإخلال بالنظام العام"، وعرقلة عمل شرطي، "خلال تغطيتها احداث المسجد الأقصى المبارك".

18-9-2018: أصدرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أمرًا يقضي بإبعاد الناشط المقدسي فادي مطور، عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة 15 يومًا، عقب استدعائه هو والصحفية ديالا جويحان إلى مركز شرطة الاحتلال والتحقيق معها .

20-9-2018: الاحتلال يجبر الصحافية علا مرشود من مدينة نابلس، على دفع كفالة مالية بقيمة 3000 شيكل قبل أن تفرج عنها بعد ٧ أشهر من الاعتقال.

21-9-2018: إصابة الصحفي خالد صبارنة بالرصاص المعدني في جبل الريسان غرب رام الله.

21-9-2018: قوات الاحتلال تستهدف طاقم قناة القدس والطواقم الصحفية بقنابل الغاز في مخيم ملكة شرق غزة بهدف زجهم ومنعهم من ممارسة مهامهم في تغطية الاحداث.

22-9-2018: إصابة المصور الصحفي أكرم شبير برصاصة في القدم خلال تغطيته المواجهات مع قوات الاحتلال شرق خان يونس .

23-9-2018: إصابة المصور الصحفي أنس جمال محمود الشريف، 21 عاماً، من سكان جباليا، وذلك في مسيرة جرى تنظيمها شرق تلة أبو صفية، شمال شرقي جباليا، شمال قطاع غزة. أصيب الصحفي المذكور بشظية عيار ناري في البطن.

24-9-2018: الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر بحق الإعلامي الصحفي محمد منى.

24-9-2018: إصابة مصور وكالة مصور الأناضول التركية منتصر حسني الصواف 28 عاما بقنبلة غاز بالقدم وأصيبت كاميرته الفيديو بعيار ناري؛ خلال تغطية المسيرة البحرية التاسعة شمالي قطاع غزة .

25-9-2018: الاحتلال يعتقل الصحفية منال الجعبري في منطقة باب الزاوية وسط الخليل

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26-9-2018: إصابة المصور الصحفي عبد الرحمن الكحلوت21 عاما مصور وكالة شهاب، بقنبلة غاز مباشرة في ذراعه الأيمن خلال تغطيته فعاليات حاجز بيت حانون شمال غزة، يذكر أن هذه الإصابة الثانية التي يتعرض لها الصحفي الكحلوت خلال مسيرات العودة.

26-9-2018: إصابة الصحفي محمد إسماعيل جربوع، 44 عاما، من سكان مخيم البريج بالمحافظة الوسطي ، وهو مصور لدي المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحرر اخباري لـ "موقع سبق 24" ، أصيب بقنبلة غاز في الوجه.

26-9-2018: إصابة الصحافية سمر أبو العوف بالاختناق في مواجهات معبر ايرز ونقلها الى المستشفى.

26-9-2018: إصابة المصورين عمير استيتية25 عاما، بعيار مطاطي أسفل العين اليسرى والرجل اليسرى، وعمير جمال لطفي استيتيه ( 25 عاما) بعيار مطاط بالقدم اليسرى اثناء تغطيتهم للمواجهات التي جرت بين الشبان وجنود الاحتلال قرب قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية.

26-9-2018: قوات الاحتلال تعتقل الكاتبة الصحفية إسراء خضر لافي غنيمات(35 عاما)، من منزلها في بلدة صوريف شمال الخليل وسط اعمال تفتيش، واقتادتها إلى مكان تمركز الآليات العسكرية، كما جرى نقلها الى سجن هشارون، بعد عرضها على المحكمة العسكرية في اليوم نفسه.

26-9-2018: إدارة موقع الفيسبوك تحظر عدد من الصحفيين والنشطاء على خلفية نشرهم للمحتوى الفلسطيني، مثل: رامي سمارة، داليا نصار، تسنيم قشوع.

27-9-2018: محكمة عوفر العسكرية تمدد أمر توقيف الأسيرة الكاتبة إسراء خضر لافي غنيمات (30عاماً) من سكان بلدة صوريف، قضاء مدينة الخليل، وذلك مدة ثمانية أيام؛ بحجة استكمال التحقيق.

27-9-2018: محكمة عوفر العسكرية تجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المعاد اعتقاله الناشط والصحفي أسامة حسين شاهين (35عاماً) من سكان بلدة دورا، قضاء مدينة الخليل، وذلك مدة أربعة أشهر، للمرة الثانية على التوالي.

28-9-2018: إصابة طالب الإعلام علاء النمر بقنبلة غاز في ظهره خلال تسجيله تقريرا مصورا شرق قطاع غزة.

28-9-2018:5 إصابة خمسة صحفيين واعلاميين من مخيم العودة شرق غزة خلال تغطية جمعة انتفاضة الاقصى وهم :

اصابة الصحفية حنين بارود من بقنبلة غاز مباشرة في رأسها خلال تغطية جمعة انتفاضة الاقصى بمخيم العودة شرق غزة

إصابة المصور الصحفي محمد أبو قادوس في يديه خلال تغطيته للمواجهات في جمعة انتفاضة الاقصى شرق غزة

اصابة الصحفي أمجد أمجد جرادة بشظايا في قدمه ويده وبالاختناق نتيجة استنشاقه قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيته جمعة انتفاضة الاقصى بمخيم العودة شرق غزة.

إصابة محمود عبد العال واحمد حسونة ، نتيجة استنشاقه قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيته جمعة انتفاضة الاقصى بمخيم العودة شرق غزة.

إصابة معين الضبة من وكالة خبر للانباء الفلسطينية بقنبلة غاز في كتفه خلال تغطيته جمعة انتفاضة الاقصى بمخيم العودة شرق غزة.

30-9-2018: إصابة الصحفي محمد تركمان مصور وكالة "رويترز"، برصاصة مطاطية في قدمه خلال مواجهات بطن حي الهوى برام الله.

30-9-2018: إدارة موقع " الفيسبوك" تحظر حساب كل من الصحفي مثنى النجار من النشر و تحذف حساب الصحفي حسن اصليح، وتحذف صفحة قناة كل الناس.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر أيلول/ سبتمبر2018

1-9-2018: استدعت أجهزة امن السلطة، الصحفي محمد أبو جحيشة والذي رفض الرضوخ لاستدعاءات أجهزة السلطة له وذلك لعدم قانونيتها.

5-9-2018: أجّلت محكمة صلح رام الله، محاكمة الصحفيين رامي سمارة صحفي حر، ونائلة خليل ومراسلة مركز "سكايز ، "بسبب عدم حضور المشتكي". إلى تاريخ 31 تشرين اول/ اكتوبر، على خلفيّة القضية المرفوعة ضدهما والمعروفة بقضية مركز النجاح الإعلامي، استنادًا لقانون الجرائم الإلكترونية.

5-9-2018: احتجز جهاز المخابرات الفلسطيني، مقدّم البرامج في إذاعة "مرح" محمد سعيد أبو جحيشة، ساعة ونصف الساعة في مقر الجهاز في الخليل، بعد رفضه الامتثال للاستدعاء

26-9-2018: الأجهزة الأمنية في غزة استدعت الصحفي سامح الجدي وطالبته الحضور إلى مقراتها دون ابداء الأسباب.

27-9-2018: استدعت أجهزة امن السلطة الصحفي مصعب شاور من الخليل ، ولدى وصوله مقر المخابرات فتّشه عناصر الجهاز، وأخذوا هاتفه وحاجياته، وأبلغوه أنه معتقل لدى الجهاز دون إبداء الأسباب.