ليبرمان: استعدادات جيشنا للحرب هي الأعلى منذ 67

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أن استعدادت جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للحرب هي الأعلى منذ عام 1967.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد جاءت تصريحات ليبرمان، رداً على ادعاءات ما يسمي بممثل قبول الجنود في قيادة جيش الاحتلال العميد يتسحاك بريك.

وقال ليبرمان: ممثل الجنود أخطأ في انتقاداته حول استعدادات الجيش للحرب، واصفاً استعدادات الجيش للحرب الأكثر استعداداً منذ حرب 1967.

وقال ليبرمان خلال مقابلة مع "يديعوت": هناك ملاحظات مهمة في تقرير العميد بريك ولكنه اخطأ في اعتقاداته لاستعداد الجيش للحرب ولكنني أنا المطلع على أمور الجيش فنحن في ذروة الاستعداد للحرب.

والجدير ذكره فان العميد بريك وجه في تقرير أعده انتقادات شديدة اللهجة لما يسمى "سلاح المشاه" وانتقد سياسة الجيش بما يتعلق بالقوى العسكرية وطالب بتشكيل لجنة فحص خارج نطاق الجيش.

كما أعطى ما يسمى بقائد الأركان العميد غادي ايزنكوت تعليماته لتشكيل طاقم داخلي لدحض ادعاءات ممثل الجنود.