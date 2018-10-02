اللواء قاسمي: "النخالة" عنوان كبير للمقاومة  في فلسطين

قال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق "القدس"، إن انتخاب زياد النخالة كأمين عام لحركة الجهاد الاسلامي مكسب للمقاومة في فلسطين ولحركة الجهاد الإسلامي.

وقدم اللواء قاسمي في اتصال هاتفي التهنئة والمباركة للأمين لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ولأبناء الحركة ومقاتليها.

وقال قاسمي:"إن النخالة عنوان كبير للمقاومة في فلسطين"، مؤكداً أهمية هذه التجربة الانتخابية.

من جانبه، شكر النخالة اللواء قاسمي على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لجهاد الشعب الفلسطيني، مؤكداً على وحدة المعركة والمصير في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في فلسطين والمنطقة.

السيد حسن نصر الله

كما هنأ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، المجاهد زياد النخالة بانتخابه أميناً عاما لحركة الجهاد الإسلامي.

وبارك السيد نصر الله في اتصال هاتفي مع النخالة انتخابات الحركة التي اختارت الامين العام والمكتب السياسي، وثمن هذه الخطوة التي تحافظ على وحدة الحركة وخطها المقاوم.

وتناول الحديث العلاقات الثنائية بين الحركتين، حيث أكد السيد نصرالله وقوفه لجانب حركة الجهاد والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

من جانبه، شكر النخالة السيد نصرالله على مواقفه، مؤكداً على وحدة المعركة والمصير في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في فلسطين والمنطقة.

إسماعيل هنية

كما هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد زياد النخالة الأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الإسلامي حيث قدم له باسمه وباسم قيادة وقواعد الحركة التهنئة على الثقة التي أولاه إياها قيادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي.

وأشاد رئيس حركة حماس بالتجربة الشورية لإخوانه في حركة الجهاد التي ترسخ الوحدة الداخلية والتكامل بين أجيال ومكونات الحركة واحترام الآليات الديموقراطية والشورية لاختيار القادة.

وأكد هنية ثقة حركة حماس بحركة الجهاد الاسلامي وقيادتها المنتخبة وأنهم على قدر المسؤولية والامانة التي اختيروا لحملها وأنهم سوف يرسخون مكانة حركة الجهاد من خلال نهج المقاومة وحماية الثوابت الوطنية.

وأكد رئيس الحركة مضي حماس في تنمية العلاقات مع القيادة المنتخبة لحركة الجهاد وتطويرها بما يعزز التعاون لتحقيق تطلعات شعبنا في النصر والحرية والعودة.

وعبر هنية في اتصاله مع الدكتور النخالة عن أمانيه ودعائه بالشفاء للدكتور رمضان شلح مستحضراً دوره وقيادته التاريخي لحركة الجهاد ونهجه الاصيل.

من جانبه عبر الأمين العام المنتخب لحركة الجهاد زياد النخالة عن تقديره لهذا الاتصال مؤكداً اعتزازه بالعلاقة بين الحركتين وشدد بأن قيادة حركة الجهاد سوف تستمر في تعزيز التعاون مع قيادة حركة حماس وبناء المواقف المشتركة.

وقال إن قيادة حركة الجهاد لن تغير ولن تبدل من نهج المقاومة حتى النصر أو الشهادة.

حركة حماس

في ذات السياق قال نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحيّة :"باسم حركة حماس نهنئ الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بهذه التجربة الشورية الرائدة ونيل الثقة من إخوانهم، ونؤكد على اعتزازنا بالأمين العام الدكتور رمضان شلّح خلال الفترة الماضية، ونترحّم على الأمين العام المؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي".

وأضاف الحيّة: "ندعو الله عزّ وجل السداد للأخ الأمين العام الجديد زياد النخالة وإخوانه أعضاء المكتب السياسي الجدُد، في خدمة دينهم وقضيتهم وشعبهم وحركتهم المجاهدة"، مشددًّا على اعتزاز "حماس" بالعلاقة المتينة، التي تربطها بحركة الجهاد الإسلامي وقادتها".

حركة فتح

كما قدم نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، التهنئة لـ زياد النخالة لانتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي خلفاً للدكتور رمضان شلح.

وهاتف العالول النخالة لتهنئته بنجاح انتخابات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي واختياره أميناً عاماً للحركة.

وأكد العالول والنخالة على ضرورة تطوير العلاقة بين حركتي فتح والجهاد الإسلامي والعمل على مواصلة التشاور في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وشددا على ضرورة العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز العلاقات المشركة بين الحركتين وكافة فصائل العمل الوطني.

وجرى تبادل الآراء حول أخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

عباس زكي

فيما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن انتخابات حركة الجهاد الإسلامي واختيار زياد النخالة أميناً عاماً لها خلفاً للدكتور رمضان شلح إضافة إلى انتخاب 9 أعضاء للمكتب السياسي الجديد شيء ممتاز وانتقال غير مسبوق في هذه الحركة الوطنية.

واعتبر زكي أن الأمين العام للجهاد الإسلامي المنتخب زياد النخالة عملة نادرة وهو أهلٌ لتحمل المسؤولية الثقيلة خلفاً للدكتور الكبير رمضان عبد الله شلح الذي اهتم بالمصلحة العليا للناس وليست بالمصلحة الحزبية أو الشخصية.

وشدد على أن اجراء الانتخابات بكل نزاهية وشفافية وانتقال المسؤولية بشكل سلسل دون أي خلافات بين قادتها يدلل على أن حركة الجهاد الإسلامي حركة وطنية نظيفة هدفها واحد وهو العمل بإجماع قادتها تحت إطار وطني وليست في صراع على امتيازات هنا أو هناك.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لفتح، أن انتخابات الجهاد أظهرت عمق التواصل والانسجام والإصرار والعناد بين قادتها على مواصلة تقديم التضحيات من أجل القضية الفلسطينية.

الجبهة الشعبية

كما باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لحركة الجهاد الإسلامي العرس الديمقراطي وانتخاب أمينها العام الأستاذ زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي.

وقال جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة، نعتبر هذه المحطة لحركة الجهاد الإسلامي مهمة في إطار تدشين الحياة الديمقراطية داخل الحركة، وأن انتخاب الأستاذ النخالة هو استمرار لمسيرة طولية من الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة على طريق الحرية والاستقلال.

وأشاد مزهر بالأمين العام، وأكد على أنه شخص وحدودي يسعى للوحدة الوطنية.

وأكد على أنه سيواصل مسيرة المقاومة والشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي، والمناضل الكبير رمضان شلح.

وأوضح أن هذا العرس الديمقراطي لحركة الجهاد سيشكل نقلة نوعية للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، وأننا في هذه المحطة نحو أحوج ما نكون لرجال يعملوا ليل ليل نهار من أجل الانتصار على العدو المجرم، واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها البوصلة للتصدي لكل التحديات.

جبهة العمل الإسلامي

كما هنّأت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان حركة "الجهاد الاسلامي" بانتخاب زياد نخالة أمينا عماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلّح، وكذلك بانتخاب أعضاء المكتب السياسي، معتبرة أنّه خير خلف لخير سلف، لافتة إلى أنّ تاريخ الأمين العام الجديد مشهود له بالمقاومة والنضال والجهاد والثبات والصبر على الشدائد والمحن وتقلّب الأمور والأيام.

وأشارت إلى أنّ الساحة اللبنانية خبرته كما الساحة الفلسطينية والعربية، وأنّه وكما عهدناه سيكون الصخرة الصلبة والقلعة الحصينة دفاعاً عن القضية الفلسطينية ورفضاً لكل مؤامرات الذل والخضوع والاستسلام وحرصاً على الوحدة والتماسك بين أبناء الشعب الواحد وصوناً لنهج وخيار المقاومة تماماً كما كان سلفه شلّح.

وأوضحت أنّ "شعلة الجهاد وجذوته ستزداد قوة وحكمة ورؤية واضحة للأمور، وأنّ مسيرة تحرير فلسطين بدأت ولن تنطفئ بإذن الله حتى يمنّ الله علينا بالنصر والتحرير والثبات والتمكين".

أحمد جبريل

كما هنأ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامّة، أحمد جبريل، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على انتخابها زياد النخالة أميناً عاماً جديداً.

وقال جبريل في رسالة بعثها إلى الأمين العام للحركة، زياد النخالة، إنه "يسرني أن أتوجه اليكم بكل المعاني التي تعبر عن تقديرنا لانتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لأننا على قناعة تامة أنكم خير من يحمل هذه الأمانة في الحفاظ على وصايا الشهداء، وعلى مبادئ الثورة التي انطلقنا بها من أجل تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وأضاف جبريل: "كلنا ثقة من خلال معرفتنا الوثيقة لدوركم الفعال في مسيرة النضال، أنكم خير الأوفياء لمسيرة حركة الجهاد الإسلامي، التي أسسها القائد الشهيد المجاهد فتحي الشقاقي، وأسهم في تطورها الأخ المجاهد القائد رمضان شلح".

وتابع جبريل: "إنني وباسم رفاقي في اللجنة المركزية والمكتب السياسي نعتبر انتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي، أنتم واخوتكم في المكتب السياسي، إضافة نوعية لمسيرة نضالنا وندرك حجم المسؤولية والتحديات الكبيرة التي تواجه ثورتنا، وكلنا ثقة أننا رغم الصعوبات قادرون معاً وإلى جانب كل المخلصين من شعبنا وثورتنا أن نسير بالثورة قدماً على طريق التحرير".

جبهة النضال

كما توجهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بأمينها العام الرفيق خالد عبد المجيد وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة الكوادر ومناضلي الجبهة بأحر التهاني لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتوافق هيئاتها القيادية، وانتخاب المناضل الكبير، أ.زياد النخالة "أبو طارق" أمينا عاما للحركة.

و عبرت الجبهة عن تمنياتها للأمين العام النخالة بالتوفيق في استمرار دورها النضالي الفاعل في مسيرة شعبنا والحركة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق كامل الأهداف في التحرير والعودة في فلسطين كل فلسطين.

طلال ناجي

فيما قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي، في رسالة بعثها إلى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، "إن الانتخابات التي أجرتها حركة الجهاد جاءت في ظروف استثنائية تمر بها الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص".

وأضاف ناجي: "الانتخابات جاءت أيضاً في ظل (صفقة القرن)، التي بدأ الصهاينة والأمريكان برضا عربي فرضها على الجميع، عبر قرارات جائرة، تتنكر لحقوقنا وتمس ثوابتنا الوطنية، هذه الهجمة الشرسة تتطلب منا التكاتف واليقظة الشديدة لإفشال هذه المشاريع التصفوية".

وقال في الرسالة: "جاء انتخابكم في ظروف فلسطينية استثنائية أيضاً، فالانقسام يتعمق والوحدة الوطنية تنهار، ومنظمة التحرير تتلاشى، وشعبنا الفلسطيني يعاني القهر ومقدساتنا تعاني التهودي والتدنيس".

وأكد ناجي أننا "نعتز بهذه الثقة الغالية التي منحكم إياها إخوانكم في حركة الجهاد الإسلامي، فهي دليل على محبتكم وتقديرهم، وكذلك هي دليل على أنكم أهل لهذه المسؤولية الجسيمة".

وختم رسالته: "إنني أيها الأخ العزيز وكل رفاقي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، نثق بكم ونطمئن إلى كفاءتكم العالية، وقدرتكم الكبيرة على تحمل هذه المسؤولية، وإن إخوتكم ورفاقكم في الجبهة سيكونون لكم إن شاء الله عوناً ومعيناً".

لجنة الدفاع عن الأسرى

كما قدمت "لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، التحية والتقدير لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة.

وقالت اللجنة في رسالة لها: "باسم جميع الأسرى والمحررين، وكذلك الأسرى الصامدين في سجون الاحتلال الصهيوني، نتقدم منكم بتحية تقدير واعتزاز لانتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وأضافت الرسالة: "نعتبر انتخابكم تجسيداً لديمقراطية ثورية، قدمت لشعبنا وفصائل المقاومة وحلفائها أول أمين عام ينتخب من الأسرى والمحررين في تاريخ ثورتنا ومقاومتنا المستمرة".