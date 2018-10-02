تعيين كامل حميد محافظاً لبيت لحم

أقر الرئيس محمود عباس تعيين كامل حميد محافظا لمحافظة بيت لحم، خلفا للواء جبرين البكري، الذي استلم مهام عمله محافظا لمحافظة الخليل.

وعلم انه سيباشر عمله في الحال.

يشار الى ان حميد وهو من بين المحافظين القلائل الذين جاؤوا من خلفية مدنية كمحافظ منذ ان تولى بداية منصبه محافظا لاريحا والاغوار، ومن ثم محافظا للخليل، كما وتبوأ مناصب قيادية في حركة فتح من بينها امينا لاقليمها في بيت لحم، وكان ناشطا في حركة فتح وفي حركة الشبيبة في جامعة بيت لحم، وكان احد القيادات البارزة في الانتفاضة الاولى.

درس حميد في مدارس بلدة تقوع وحرملة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، ودرس المرحلة الثانوية في مدارس بيت ساحور وبيت لحم، وحصل على التوجيهي عام 1982/1983 من مدرسة بيت لحم الثانوية.

درس حميد بكالوريوس اللغة الانجليزية في جامعة بيت لحم، كما حصل على دبلوم في مادة الاحياء و دبلوم في الكيمياء الى جانب دبلوم تربية جامعة بيت لحم، كما انه حصل على درجة الماجستير في الادارة التربوية من جامعة القدس.