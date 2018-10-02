الإضراب العام يعمّ مؤسسات الأونروا في غزة

نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "الاونروا" إضراباً عاماً عن العمل يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر إلى يوم الغد.

وأكد أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الاونروا" أن اليوم الثلاثاء وغد الاربعاء إضراب شامل في كافة مؤسسات الاونروا في قطاع غزة.

وتوقف نحو ربع مليون تلميذ عن التوجه لمدارسهم نتيجة الإضراب فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية بناء على الإضراب.

وجاء الإضراب استجابة لقرار من الاتحاد بعد وصول المفاوضات مع إدارة "الاونروا" حول قضية فصل مئات الموظفين إلى طريق مسدود، واقدام إدارة "الاونروا" على اتخاذ اجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات.