مقتل شاب متأثراً بإصابته نتيجة اطلاق نار عليه شرق نابلس

أعلن الأطباء في مشفى رفيديا بنابلس، فجر اليوم الثلاثاء، عن وفاة المواطن صبري أبو مصطفى (25 عاما) من سكان مخيم بلاطه شرقي نابلس بالضفة المحتلة، متأثرا بإصابته بعد اطلاق النار عليه أمس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح له، إن الشاب أبو مصطفى كان أصيب أمس بإصابات وصفت بالخطيرة بعد اطلاق النار عليه أثناء وجوده في شارع القدس بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج الا أنه فارق الحياة .

وأضاف، أن قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت بالمكان وباشرت بإجراءات البحث والتحري وتم حصر اشتباه اطلاق النار بشخصين تمكنت الأجهزة الأمنية من احضارهما، مشيرا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من عائلتين في المخيم على اثر اصابة الشاب نتج عنها ثلاث اصابات من بينها ضابطي أمن، ووصفت الاصابات جميعها بالطفيفة .

واشار ارزيقات إلى أنه وبعد اعلان الوفاه اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات الميدانية المشتركة وعملت على تعزيز تواجدها لا سيما بعد اطلاق نار كثيف وقع بعد الاعلان عن الوفاة وحرق منزل من ثلاثة طوابق يعود للمشتبه بهم بإطلاق النار.

وناشد كافة المواطنين بضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار على لغة العنف وافساح المجال أمام الأجهزة الأمنية لفرض النظام والقانون وضرورة الابتعاد عن الأماكن التي تقع فيها أحداث حفاظا على أرواحهم.