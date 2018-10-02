جبريل في رسالة للنخالة: أنتم خير من يحمل الأمانة في الحفاظ على وصايا الشهداء

هنأ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامّة، أحمد جبريل، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على انتخابها زياد النخالة أميناً عاماً جديداً.

وقال جبريل في رسالة بعثها إلى الأمين العام للحركة، زياد النخالة، إنه "يسرني أن أتوجه اليكم بكل المعاني التي تعبر عن تقديرنا لانتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لأننا على قناعة تامة أنكم خير من يحمل هذه الأمانة في الحفاظ على وصايا الشهداء، وعلى مبادئ الثورة التي انطلقنا بها من أجل تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وأضاف جبريل: "كلنا ثقة من خلال معرفتنا الوثيقة لدوركم الفعال في مسيرة النضال، أنكم خير الأوفياء لمسيرة حركة الجهاد الإسلامي، التي أسسها القائد الشهيد المجاهد فتحي الشقاقي، وأسهم في تطورها الأخ المجاهد القائد رمضان شلح".

وتابع جبريل: "إنني وباسم رفاقي في اللجنة المركزية والمكتب السياسي نعتبر انتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي، أنتم واخوتكم في المكتب السياسي، إضافة نوعية لمسيرة نضالنا وندرك حجم المسؤولية والتحديات الكبيرة التي تواجه ثورتنا، وكلنا ثقة أننا رغم الصعوبات قادرون معاً وإلى جانب كل المخلصين من شعبنا وثورتنا أن نسير بالثورة قدماً على طريق التحرير".