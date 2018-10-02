لجنة الأسرى: انتخاب النخالة تجسيد لديمقراطية ثورية

قدمت "لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، التحية والتقدير لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة.

وقالت اللجنة في رسالة لها: "باسم جميع الأسرى والمحررين، وكذلك الأسرى الصامدين في سجون الاحتلال الصهيوني، نتقدم منكم بتحية تقدير واعتزاز لانتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وأضافت الرسالة: "نعتبر انتخابكم تجسيداً لديمقراطية ثورية، قدمت لشعبنا وفصائل المقاومة وحلفائها أول أمين عام ينتخب من الأسرى والمحررين في تاريخ ثورتنا ومقاومتنا المستمرة".