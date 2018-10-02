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أول أمين عام ينتخب من الأسرى والمحررين

لجنة الأسرى: انتخاب النخالة تجسيد لديمقراطية ثورية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:20 - 02 أكتوبر 2018
زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي
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قدمت "لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، التحية والتقدير لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة.

وقالت اللجنة في رسالة لها: "باسم جميع الأسرى والمحررين، وكذلك الأسرى الصامدين في سجون الاحتلال الصهيوني، نتقدم منكم بتحية تقدير واعتزاز لانتخابكم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وأضافت الرسالة: "نعتبر انتخابكم تجسيداً لديمقراطية ثورية، قدمت لشعبنا وفصائل المقاومة وحلفائها أول أمين عام ينتخب من الأسرى والمحررين في تاريخ ثورتنا ومقاومتنا المستمرة".

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