توغل محدود لآليات الإحتلال شرق رفح ومداهمات واسعة بالضفة تطال 21 مواطناً

توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت 21 مواطناً.

وافاد سكان محليون ان 4 جرافات عسكرية اسرائيلية يرافقها كباش من نوع (قرايدر) وآلية تستخدم لنصب الاسلاك الشائكة توغلت شرق رفح انطلاقا من بوابة صوفا.

وأوضح السكان ان الآليات العسكرية الاسرائيلية انطلقت من بوابة صوفا باتجاه الجنوب لنصب الاسلاك الشائكة.

ومن جهة أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، طالت مدن طولكرم والقدس والخليل وجنين، واعتقل خلالها عددًا من الشبان.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر صلاح الدين، حيث اعتدت عليه قوات الاحتلال بالضرب أمام منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت الشاب أدهم أبو عيسى، والأسير المحرر رامي سمير أبو سمرة (26 عاماً) من مدينة طولكرم,

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ياسين عادل الزعاقيق (16 عاماً) من بلدة بيت أُمّر شمال المحافظة.

وداهمت دوريات الاحتلال قرية جَلقموس شرق جنين، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية عنزة جنوب جنين.