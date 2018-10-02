ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

ارتفاع على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:07 - 02 أكتوبر 2018
الطقس الطقس
مشاركة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون اليوم الثلاثاء الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية دافئة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

الاربعاء 2018/10/03: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحراره في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

 

الخميس 2018/10/04: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

 

الجمعة 2018/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات