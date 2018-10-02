توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون اليوم الثلاثاء الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية دافئة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/10/03: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحراره في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/04: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.