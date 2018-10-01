صاحب مقهى يسكب مشروبات الطاقة رداً على حفل روابي

سكب صاحب مقهى بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء يوم الاثنين، ما لديه من مشروبات الطاقة المشهورة باسم "XL" ردًا على ما أسماه الحفل المنافي لأخلاق شعبنا المناضل في مدينة "روابي" الإسكانية القريبة من رام الله وسط الضفة.

وقال غسان السعدي صاحب المقهى إن: "إدارة مقهى دمشق وحلب كافيه في جنين القسام عزمت وبدون تردد على مقاطعة منتوج مشروبات الطاقه XL الراعي لحفل العهر والقذارة بروابي".

وذكر السعدي على حسابه في فيسبوك أن "هذا الحفل سعى ويسعى لنشر ثقافة العهر والانحلال البعيدة كل البعد عن أخلاقيات شعبنا المناضل"، موضحًا أنه "تم إفراغ الثلاجات من كل علب الإكس أل".

ودعا صاحب المتجر في منشور آخر "كل أبناء شعبنا الحر الأبيّ للرد على الحفل بمقاطعة هذا المنتج لتكون رسالة قوية واحتجاج واضحة على هذه الحفلات التي تتعارض مع أخلاقيات شعبنا وتسيئ لنضالاته وصورته".

وتم مساء أمس حفل غنائي في مدينة روابي وسط حضور شبابي كبير وجاء الحفل برعاية مشروبات "XL"، فيما لاقت الصور الخارجة من الحفل ردود فعل سلبية من المواطنين الذين اعتبروها خارجة عن عادات شعبنا.

وأتى الحفل قبل يوم من إضراب شامل يخوضوه أبناء شعبنا في الداخل والضفة الغربية المحتلين وقطاع غزة رفضًا لقانون "القومية" الإسرائيلي المقر مؤخرًا.