نشطاء الفيسبوك ساخطون على حفل غنائي في مدينة "روابي"

أثار الحفل الغنائي الذي أقيم السبت الماضي في مدينة "روابي" بالضفة الغربية حالة من الغضب لدى مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما و أنه يأتي على وقع مجزرة صهيونية ارتكبها جنود الاحتلال على حدود قطاع غزة، بحق المتظاهرين السلميين، حيث استشهد سبعة مواطنين، بينهم طفلين، و أصيب أكثر من 500 آخرين.

كما يتزامن الحفل الراقص في مدينة روابي مع مرور ذكرى اشتعال انتفاضة الأقصى الــ 18، و مع إضراب شامل عم الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على قانون القومية الذي أقره الكنيست الاسرائيلي، بالإضافة لمحاولة فصل مدن الضفة الغربية عن بعضها من خلال انتهاكاته و اعتداءاته على منطقة "الخان الأحمر"، و التهديد بهدمها.

و تجلت حالة الغضب لدى المشاركين من خلال منشورات نُشرت على صفحاتهم، حيث عرضوا صوراً لما يجري على حدود غزة، و بسالة المتظاهرين الذين يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية، و صوراً أخرى من العروض الغنائية في مدينة "روابي".

و دون الناشط أحمد العربي على صفحته عبر موقع "تويتر" قائلاً: في الذكرى الــ 18 لانتفاضة الأقصى.. روابي_رام الله_فلسطين".

حسن التميمي بدوره كتب عبر صفحته عبر تويتر: "بغض النظر عن الفرق بين الصور، لكن الموضوع مشاعر وحياء فسقوط سبعة شهداء يوم الجمعة الماضي لم يدفع مدينة روابي لالغاء حفل صاخب، ولم يقصر الجمهور(الكريم) بالحضور. الفكرة أنّا تجردنا من مشاعرنا أمام دماء الشهداء للأسف وانتقال ذلك للجماهير في العلن لهو شيء مخجل".

عائد الهيموني فكتب عبر صفحته الشخصية في فيسبوك متهكماً: "خروج عن المألوف ... عاشت روابي صاحبة الفكر المتحرر ونابذة الرجعية المتخلفة ، حاضنة الحضارة الحديثة وحاوية للراحة النفسية،أهم شي انبسطوا وفرفشوا الي كانوا موجودين".

عماد عودة من جانبه فدون عبر تويتر يقول: "من منكم شاهد صور مهرجان الروابى الذي حدث بالضفة، والله انى افتكرته مرقص بامريكا او مرقص بإحدى الدول الكافرة ،ضفة العياش التي كان العدو يحسب لها الف حساب لقد اصبحت مستنقعا للفساد كيف ولا ، ان من يحكمها هم اصلا رأس الفساد بعينه".

الناشط مصطفى عمار عبر الفيسبوك قال في تدوينة له نشر صور من احتفال روابي و قارنها بصورة من حدود غزة معلقاً: "شتان بين الثرى والثريا الصورة الأولى | مهرجان غنائي في مدينة روابي رام الله أما الصورة الثانية، شعب غزة يقتحم السلك الزائل على الحدود وإن سألوك عن وطني فقل لهم كان حادي غزة يحشد الجموع للعبور على الحدود..وكان حاد آخر في روابي الوطن يتراقص على جراحانا".













